Aquilonia, novità per la comunità

L’Amministrazione comunale di Aquilonia sceglie Comuni-Chiamo per

favorire la collaborazione tra i cittadini e l’Ente e per migliorare

la gestione dei piccoli e grandi problemi del territorio. Con il

contributo dell’intera cittadinanza.

(Aquilonia, 06 Settembre 2023) – Da oggi anche le cittadine e i

cittadini di Aquilonia avranno a disposizione Comuni-Chiamo, il

servizio digitale che da oltre 10 anni, permette di inviare

segnalazioni relative ai problemi del territorio in modo facile e

veloce. La piattaforma, arrivata alla sua quarta versione, rende più

efficiente la raccolta e la gestione delle segnalazioni, facilitando la

risoluzione dei problemi e agevolando la comunicazione tra cittadinanza

e Amministrazione comunale.

Il servizio, semplice da usare e in costante aggiornamento, permette

di segnalare in tempo reale molte tipologie di problemi relativi a beni

e servizi pubblici: dalla buca in strada al lampione spento passando

per la mancata raccolta dei rifiuti a problemi legati alla mobilità.

È possibile usare Comuni-Chiamo sia da pc che da smartphone, partendo

dalla pagina web https://me.comuni-chiamo.com o dall’app gratuita

Comuni-Chiamo, disponibile per Android e iOS.

Non è necessario registrarsi per usare il servizio: dopo aver

inserito tutti i dati della segnalazione (tipo di problema, posizione,

eventuali allegati, descrizione), basterà inserire i propri contatti

(nome, cognome, email e numero di telefono) e cliccare “invia”. I

cittadini potranno ricevere gli aggiornamenti relativi ai problemi

segnalati, e questo aumenterà anche il loro grado di coinvolgimento

nella gestione del territorio che vivono quotidianamente.

Una volta inserite nel portale, le segnalazioni vengono elaborate

dalla piattaforma e smistate in automatico all’ufficio di competenza,

permettendo di risparmiare tempo e risorse e garantendo un servizio

più efficace e tempestivo.

Restano attivi i canali di segnalazione tradizionali – email, telefono

e sportello -, dedicati soprattutto a chi ha meno familiarità con le

nuove tecnologie e alle emergenze. Tuttavia, anche le segnalazioni

arrivate attraverso questi canali verranno caricate e gestite in

Comuni-Chiamo, per evitare la dispersione delle informazioni.

L’apertura del servizio di segnalazione alla cittadinanza arriva

dopo qualche settimana di messa a punto interna, in cui il Gestionale

di Comuni-Chiamo è stato usato dagli uffici comunali per gestire

segnalazioni che giornalmente arrivano sui vari canali comunali,

acquisire familiarità con la piattaforma e capire come poterne

sfruttare tutte le potenzialità.

Con questa scelta, l’Amministrazione comunale di Aquilonia mette a

disposizione di cittadini e turisti uno strumento semplice ed efficace,

integrabile con qualsiasi altro software grazie allo standard OpenAPI

di AGID e appositamente pensato per inviare segnalazioni chiare e

complete e contribuire così alla gestione e al miglioramento del

territorio.