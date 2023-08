Ariano, AIFF 11: Uğur Güneş e Rocco Papaleo in conferenza stampa

Attesissimo all’Ariano International Film Festival, Uğur Güneş è uno degli ospiti della serata finale dell’undicesima edizione della kermesse campana. Prima di sfilare sul red carpet e salire sul palcoscenico, per raccontarsi e rispondere alle domande dei presentatori Franco Oppini ed Emanuela Tittocchia, l’attore turco sarà protagonista di una conferenza stampa.

L’appuntamento, organizzato in corsa e in via del tutto eccezionale, è per la mattina (ore 11,30) di domenica 6 agosto, nell’atrio del Palazzo degli Uffici.

Originario di Ankara, Güneş è noto soprattutto come protagonista di “Terra amara”, dove interpreta Yılmaz Akkaya, grande amore di Zuleyha (Hilal Altinbilek). Sui Social, è seguito da più di 6000 persone ed è considerato tra gli uomini più belli del piccolo schermo.

Al suo fianco, ci sarà Rocco Papaleo, che arriva ad Ariano dopo il successo del suo ultimo lavoro “Scordato”, di cui è regista, sceneggiatore e interprete, accanto alla cantante Giorgia. Attivo anche come musicista e doppiatore, l’artista intratterrà il pubblico e i giornalisti, rispondendo a domande e curiosità.