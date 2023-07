Atripalda, iniziative estive per i fragili

Il Consorzio A/5 ha avviato, per i mesi di luglio e agosto, un programma di iniziative volto a monitorare e prevenire situazioni di isolamento e di solitudine, soprattutto per le persone fragili, tra le quali gli anziani.

Sono previste, in particolare, misure di potenziamento per le persone fragili già in carico al servizio domiciliare, attraverso servizi di vigilanza basati sul telecontrollo ed il telesoccorso.

Sarà attivo un Numero Verde – 800911460 al quale rivolgersi per avere suggerimenti, informazioni ed aiuto per il disbrigo di piccole commissioni e per la consegna gratuita a domicilio di farmaci e spesa a quegli utenti impossibilitati a raggiungere in maniera autonoma il proprio medico, la propria farmacia o il supermercato.

E’ necessario operare affinché nessuno venga trascurato e abbandonato.