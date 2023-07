Benevento, al via le iscrizioni al servizio mensa

L’assessore all’Istruzione Maria Carmela Serluca rende noto che da lunedì 17 luglio e fino al 28 settembre è possibile effettuare l’iscrizione al servizio di mensa scolastica per l’anno scolastico 2023/2024.

I genitori o coloro che esercitano la potestà genitoriale dovranno presentare la richiesta d’iscrizione esclusivamente tramite la piattaforma dedicata, attivabile da computer o smartphone. L’accesso alla piattaforma sarà possibile esclusivamente tramite Spid, direttamente dal link https://www6.eticasoluzioni.com/beneventoportalegen o con accesso dal portale istituzionale del Comune di Benevento all’area tematica dedicata Servizi scolastici-Refezione scolastica, munendosi della dichiarazione Isee 2023 in corso di validità.

Per tutte le famiglie sarà quindi possibile richiedere per i propri figli un rinnovo d’iscrizione (per gli utenti già iscritti e che accedono sull’attuale portale/APP) oppure una nuova iscrizione al servizio (per utenti mai iscritti) collegandosi al link e seguendo meticolosamente le istruzioni indicate nell’avviso pubblico rinvenibile sul portale istituzionale dell’Ente alla sezione Servizi scolastici-Refezione.