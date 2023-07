Ad Ariano Irpino, i The Kolors in concerto

Stasera, mercoledì 12 Luglio 2023, in occasione dei festeggiamenti per Sant’Antonio di Padova, in Piazza Mazzini (terminal bus), ad Ariano Irpino, si terrà il concerto dei The Kolors.

The Kolors è un gruppo musicale nato a Napoli nel 2010 e composto da Antonio Stash Fiordispino (voce e chitarra), Alex Fiordispino (batteria e percussioni) e Daniele Mona (sintetizzatore e percussioni). Sono diventati famosi nel 2015, vincendo la quattordicesima edizione del talent show ‘Amici’ di Maria De Filippi”.

Nel 2018 hanno partecipato anche al Festival di Sanremo con Frida (mai, mai, mai), il loro primo brano totalmente in lingua italiana e il loro secondo brano ad entrare tra le prime due.