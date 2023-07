Benevento, due escursionisti si perdono sui monti della Valle Caudina.

Questo pomeriggio, nel territorio di Pannarano in Valle Caudina sono partite le ricerche di due persone smarrite. Si pensa che quest’ultimi possano aver smarrito l’orientamento.

Secondo quanto ci perviene i due erano in procinto di effettuare un’escursione nei pressi della località Casco Bianco, quando si sono resi conto di non riuscire più a trovare la strada del ritorno. Preoccupati di non riuscire a tornare indietro hanno chiamato i Vigili del Fuoco del distretto di Bonea, le squadre Tas, giunte da Caserta, un elicottero dal salernitano che hanno perlustrato tutta la zona montuosa e si sono cosi attivati per le ricerche.