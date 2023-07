Avellino, aperte le iscrizioni al Campionato Mondiale della Lettura dei Fondi di Caffè Espresso

Aperte le iscrizioni al Campionato Mondiale della Lettura dei Fondi di Caffè Espresso: Celebrare la Cultura del Caffè attraverso l’Arte della Divinazione.

Un vecchio aneddoto rimandava che solo a chi non interessa di avere successo non tenta di prevedere il futuro ed appunto eccoci a valutare un nuovo evento che nato apposta per gli amanti del caffè e gli appassionati di mistero: il Campionato Mondiale della Lettura dei Fondi di Caffè Espresso. Questo avvincente evento globale riunisce persone provenienti da tutto il mondo per celebrare la cultura del caffè espresso e sperimentare l’arte millenaria della divinazione attraverso i fondi di caffè. Il Campionato Mondiale della Lettura dei Fondi di Caffè Espresso offre un’opportunità unica ai partecipanti di immergersi in un mondo di aromi, sapori e simbolismi. I partecipanti saranno sfidati a leggere i fondi di caffè lasciati nelle tazzine alla fine di un buon caffè espresso. Questa pratica antica e affascinante è una tradizione che risale a secoli fa in diverse culture, come la cultura turca, greca e araba.

L’evento, che si terrà presso l’Accademia della Caffeoveggenza sita in Avellino alla via Brigata Avellino 192, attrarrà diversi partecipanti provenienti da tutto il mondo, inclusi esperti baristi, divinatori di caffè e semplici appassionati. I partecipanti si confronteranno nel Bar Caffeoveggenza appunto sito in Avellino in una serie di prove impegnative che metteranno alla prova la loro abilità nel leggere e interpretare i fondi di caffè.

Oltre alla competizione principale, il Campionato Mondiale della Lettura dei Fondi di Caffè Espresso offrirà anche workshop speciali tenuti da rinomati esperti di caffè e divinazione. I partecipanti avranno la possibilità di apprendere tecniche avanzate, scoprire nuove prospettive sull’arte della divinazione attraverso i fondi di caffè e imparare a interpretare simboli e segni nascosti.

“L’obiettivo di questo evento è quello di onorare la cultura del caffè espresso e mostrare alle persone quanto possa essere affascinante e stimolante l’arte della divinazione attraverso i fondi di caffè,” ha dichiarato Maurizio Caso Panza, organizzatore del Campionato Mondiale della Lettura dei Fondi di Caffè Espresso che ha scritto anche un manuale sulla lettura dei fondi. “Siamo entusiasti di offrire a tutti i partecipanti un’esperienza unica e multidimensionale, che approfondisce la conoscenza sul caffè e incoraggia la scoperta di simboli e significati nascosti”. Il Campionato Mondiale della Lettura dei Fondi di Caffè Espresso sarà un evento indimenticabile, offrendo a tutti i partecipanti l’opportunità di apprezzare il caffè espresso nella sua forma più autentica e di esplorare l’arte millenaria della divinazione. I partecipanti vivranno un’esperienza all’insegna delle emozioni, del gusto e della scoperta, mentre si uniscono nella celebrazione di una passione comune.