Avella, fermato un 30enne con droga e coltello.

“Porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere”: è il reato di cui dovrà rispondere un 30enne di Baiano, denunciato dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia. Il giovane è stato fermato ad Avella alla guida di un’auto sprovvista di copertura assicurativa e non sottoposta alla prevista revisione periodica. L’anomalo atteggiamento manifestato dall’automobilista (non in possesso di patente di guida perché revocata) ha indotto i Carabinieri ad approfondire il controllo. All’esito della perquisizione personale e veicolare, gli operanti hanno rinvenuto una modica quantità di cocaina nonché un coltello a serramanico di cui il predetto non è stato in grado di giustificare il porto. Alla luce delle evidenze emerse, il 30enne è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino e segnalato alla competente Autorità amministrativa quale assuntore di stupefacenti. L’autovettura, la droga ed il coltello sono stati sottoposti a sequestro.