I Vigili del Fuoco di Avellino intorno alla mezzanotte di ieri 12 ottobre, sono intervenuti nel comune di Avella in via Castellana, per un incendio che ha visto coinvolta un’autovettura in sosta.

Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente mettendo in sicurezza l’area, si sono registrati danni alla facciata dell’edificio limitrofo.

Sul posto i Carabinieri di Baiano hanno effettuato i rilievi di propria competenza.