Patto di Lettura a Cusano Mutri

Il comune di Cusano Mutri, in collaborazione con “Centro per il Libro e la Lettura”, ha stilato il “Patto per la Lettura”, un accordo formale tra Enti Pubblici e altri soggetti pubblici e privati che operano nella filiera del libro e della lettura. Questo accordo ha l’obiettivo di promuovere la lettura come un diritto fondamentale e come uno strumento essenziale per l’esercizio di una cittadinanza completa e responsabile.

Come obiettivi fondamentali, questo patto prevede:

1. Promozione della lettura: Il patto impegna le parti a definire, attuare e promuovere azioni e progetti volti a incoraggiare la lettura tra la popolazione. Questo può includere programmi di alfabetizzazione, promozione di biblioteche e iniziative di lettura, e supporto per la produzione e diffusione di libri.

2. Diritto di tutti alla lettura: Il patto sottolinea l’importanza di garantire il diritto di tutti all’accesso alla lettura. Questo significa assicurare che le risorse per la lettura siano disponibili e accessibili a tutti, indipendentemente dalla loro situazione economica o sociale.

3. Cittadinanza e inclusione sociale: La lettura è vista come un mezzo per promuovere la cittadinanza attiva e responsabile. La promozione della lettura può contribuire all’accesso all’informazione, alla coesione sociale e all’inclusione, riducendo la povertà educativa.

4. Sviluppo di una nuova idea di cittadinanza: Il patto promuove la lettura come un modo per sviluppare una nuova concezione di cittadinanza, in cui il sapere, la conoscenza e la partecipazione culturale sono elementi chiave.

A livello provinciale troviamo già altri comuni che aderiscono a tale patto, tra cui abbiamo il Comune di Morcone, San Salvatore Telesino e Benevento che provano ad attuare gli obbiettivi descritti precedentemente e provano ad aumentare il valore vero della lettura.

Al Patto per la lettura di Cusano Mutri hanno dato adesione i seguenti enti ed associazioni locali: l’IC Kennedy, l’associazione doppiozero lab, le Pro loco, il Forum dei giovani, Cartol Cassel, Compagnia teatrale amatoriale “Gli instabili”.

Quindi, il “Patto per la lettura” rappresenta un impegno congiunto di vari attori, pubblici e privati, per promuovere la cultura della lettura e garantire che il diritto alla lettura sia rispettato come parte fondamentale dell’educazione e della partecipazione civica. Questo tipo di accordo può contribuire a migliorare l’accesso ai libri, all’istruzione e alla cultura, contribuendo al benessere sociale e culturale di una comunità.