Avellino, 21 aprile Manuela Borrelli al Caffeoveggenza

Nuovo appuntamento con l’arte nella kermesse “aperitivo con l’artista” venerdì 21 aprile alle ore 18,00 ad Avellino, presso il Bar filosofico, Caffeoveggenza, sito in via Brigata 192. Nel progetto a cura di Maurizio Caso Panza, già organizzatore di numerosi eventi d’arte, esporrà l’artista Manuela Borrelli e le opere rappresenteranno le dinamiche di: “ Emozioni (in primavera)” e saranno accompagnate da testi poetici di Giovanna Rispoli nonché da perfomance musicali di Patrizia Girardi. L’inaugurazione come detto si terrà venerdì 21 aprile 2023 alle ore 18, con conduzione e relazione di Franco Bruno Vitolo e verrà rappresentato il connubio della pittura e poesia in un valore empatico dei “versi a colori e dei colori in versi”. La pittrice Manuela Borrelli, pur privilegiando un figurativo limpido e razionale con immagini ben definite come scenari urbani, libri antichi, mani che si uniscono, bambini che camminano, attraverso le vibrazioni del disegno e del colore ed il contenuto simbolico ad esse sottinteso riesce a generare una forza emozionale sottile e profonda che arriva al cuore. Le poesie di Giovanna Rispoli collegate ai singoli dipinti, sono cariche di connotazioni ad immediato effetto emozionale, integrano con il suono della parola le tonalità dei colori generando un’ intensa sinergia emozionale. La primavera delle emozioni indicata nel titolo è quindi solo in partenza collegata alla stagione in atto, ma nella sostanza evoca la fioritura primaverile dell’anima che nasce dal soffio della creatività e dalla sua produzione e fruizione. Le opere verranno esposte per 15 giorni e saranno visitabili in orari continuati dalle ore 08.00 alle ore 20.00. Da non perdere assolutamente. La kermesse di “aperitivo con l’artista” nel far esporre artisti internazionali vuole diffondere l’arte in maniera semplice, appunto attraverso i bar e così contribuire ad un nuovo rapporto con le opere d’arte e i fruitori.