Il dolce, il rosso e il rosè arrivano in degustazione a Napoli

Napoli – Dopo il successo dell’ultimo wine tasting “Red wines”, tenutosi presso Palazzo San Teodoro a Napoli, Gambero Rosso propone nella città partenopea un altro appuntamento imperdibile e gustoso. Questa volta non si tratta solo di vini rossi bensì dei rosè e dolci con la tappa a Napoli di “Vini D’Acqui e Brachetto d’Aqui on tour”.

La kermesse rientra nel tour di cene, masterclass e wine tasting che toccherà più città dello stivale con pomeriggi sensoriali a Torino, Napoli e Roma.

L’appuntamento è quindi per il prossimo mercoledì 26 Aprile dalle ore 18:00 alle ore 21:00 con il wine tasting “Il dolce, il rosso e il rosè” presso la splendida cornice del Renaissance Naples Hotel Mediterraneo in Via Ponte di Tappia a Napoli. L’evento vanta la collaborazione tra Gambero Rosso e il Consorzio di tutela Vini d’Acqui. Quest’ultimo nasce nel 1992 ad Acqui Terme (AL) con lo scopo di controllare e regolamentare la crescita delle denominazioni dei Vini d’Acqui, a tutela del loro territorio d’origine, dei produttori e dei consumatori.

Protagonista in degustazione combinata il pizzaiolo Gabriele Troisi, dalla pizzeria “Lievitati Triosi”. Gabriele in occasione del wine tasting proporrà al Renaissance la fragranza e la leggerezza della pizza in teglia con particolare attenzione alla stagionalità dei prodotti e ai corretti abbinamenti dei vini presentati dal Consorzio D ‘Acqui.

Le denominazioni protagoniste del percorso sensoriale sono: Brachetto d’Acqui Docg, che si distingue per il suo alto contenuto zuccherino e la forte carica aromatica. Un aroma caratteristico percepibile già nel vigneto con il suo inconfondibile profumo di rosa che riconosceremo al momento dell’assaggio. Il metodo più diffuso di produzione del Brachetto d’Acqui docg dolce è il “Metodo Martinotti-Charmat”, con fermentazione in vasca di acciaio pressurizzata a temperatura controllata, per un periodo di 30 giorni, durante il quale gli zuccheri presenti vengono trasformati in alcol e anidride carbonica a opera dei lieviti, Acqui Docg rosso, molto apprezzato tanto come vino da aperitivo e come da bevanda a tutto pasto, Acqui Docg rosè.

La partecipazione all’evento è gratuita ma è necessario la prenotazione online https://www.gamberorosso.it/eventi/vini-dacqui-e-brachetto-dacqui-on-tour-wine-tasting-napoli/