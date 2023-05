Avellino, il Team Irpino è vincitore della competizione alla Fiera “TuttoPizza”.

Salta all’occhio il “Team Molino Scoppettuolo”, che esulta per la vittoria del primo posto all’area pizza show della Fiera Tuttopizza.

Tuttopizza è la Fiera internazionale dedicata alla pizza e a tutti i professionisti Ho.Re.Ca. specializzati in quest’ambito. In gara ben 16 squadre che si sono confrontate mostrando tecniche di impasto, creatività, condimenti, dinanzi ad esperti del ramo, facenti parte della giuria tecnica, quali: maestro pasticcere Sabatino Sirica e altri esperti del settore. La giuria si è espressa con una valutazione completa per ciascun prodotto presentato decretando il team irpino vincitore della competizione. Molino Scoppettuolo e il suo team hanno puntato sull’ alta qualità territoriale, innovazioni digital e sulle novità green. L’Oro di Irpinia ha scavalcato la concorrenza grazie al bland di farine realizzate con grani autoctoni campani.

La gara è andata avanti per tutto il pomeriggio tra momenti di divertimento e di confronto. I ragazzi hanno esultato al suono del loro nome, emanando grida di gioia che sono risuonate in tutto il padiglione.

Il premio più grande è stato soprattutto quello morale, un valido riconoscimento all’impegno e alla fatica impiegata, hanno poi ricevuto anche un premio simbolico in materie prime pari al valore di mille euro. Il secondo posto è andato alla Pizzeria del Corso di Caivano alla quale sono andate materie prime del valore di 500 euro, mentre il terzo posto alla Pizzeria da Tony di Campobasso che ha vinto materie prime per 250 euro.

Nella giornata dedicata alle masterclass sulla pizza contemporanea (ieri i focus avevano riguardato quella tradizionale) sono stati attribuiti dall’organizzazione del TuttoPizza anche titoli per meriti particolari in cui alcuni grandi della pizza si sono distinti. I riconoscimenti sono andati a Davide Civitiello (premio “mentore dell’anno”), a Davide Ruotolo (“Pizzaiolo dell’anno”) a Vincenzo Capuano (“brand dell’anno”) a Carlo Sammarco (“format dell’anno”) a Marco D’Elia (“pizza dell’anno”) e Diego Vitagliano (per l’apertura dell’anno).