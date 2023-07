Avellino, al via l’assunzione di 12 psicologi di base

L’Assistenza psicologica sarà garantita con la presenza di psicologi di base presso i Distretti Sanitari, con il compito di sostenere ed integrare l’azione dei Medici di medicina generale e dei Pediatri di libera scelta. In questo modo sarà possibile intercettare precocemente e diminuire il peso crescente dei disturbi psicologici della popolazione, fungendo da filtro ai livelli secondari di cure e ai Pronto Soccorso. Inoltre, la presenza di psicologi di base sul territorio consentirà una maggiore integrazione con i servizi specialistici di ambito psicologico e di salute mentale e con gli altri servizi sanitari.

L’Assistenza psicologica mira ad intercettare i bisogni di benessere psicologico che spesso rimangono inespressi nella popolazione, con particolare attenzione a due programmi assistenziali: il setting psico-oncologico per pazienti affetti da tumore da prendere in carico sul territorio; il “genere al centro della cura” che interessa tutte le problematiche di genere.

“La Regione Campania si conferma all’avanguardia nell’offerta di un servizio innovativo che andrà ad arricchire l’assistenza sanitaria al cittadino sul territorio. – afferma il Direttore Ferrante – Come Azienda Sanitaria Locale ci siamo mossi in termini rapidissimi per concludere tutte le procedure necessarie alla selezione dei 12 professionisti che andranno a ricoprire questo ruolo all’interno dei Distretti Sanitari dell’ASL. La tutela della salute e il benessere psicologico dei cittadini resta uno dei nostri imperativi, in particolare per le categorie più fragili che necessitano di maggiore attenzione”.