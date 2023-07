Irpinia, nuovi nomi nel registro degli indagati di “AsteOk”.

Tra le persone sotto processo di “Aste ok” sono emersi tre nuovi indagati, scoperti grazie agli atti aggiuntivi presentati presso il tribunale di Avellino dagli agenti del nucleo di polizia economica finanziaria di Napoli.

Sembra che i tre uomini avessero sostenuto il Nuovo Clan Partenio con fini personali. Durante le udienze dibattimentali rispettivamente del 16 settembre, 30 settembre e 28 ottobre 2022, i tre indagati hanno negato di aver versato somme di denaro in favore di F.G. o di altri soggetti per assicurarsi l’assegnazione degli immobili oggetto delle procedure esecutive.

Nel mezzo delle testimonianze gli indagati hanno avanzato diverse accuse anche nei confronti delle forze dell’ordine, per aver manipolato i verbali e riportato informazioni errate. In risposta a questa richiesta di archiviazione, F.G., tramite il legale Carlo Taormina, ha presentato opposizione e il giudice Marcello Rotondi del Tribunale di Avellino ha emesso l’ordinanza di archiviazione il 28 giugno 2023. Queste argomentazioni saranno affrontate in aula durante la prossima udienza prevista per il 21 luglio.