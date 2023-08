Avellino, anteprima agostana dell’evento “L’arte di Dalisi a Conza della Campania”

Anteprima agostana dell’evento “L’arte di Dalisi a Conza della Campania”. In occasione delle festività di Santo Erberto, patrono di Conza, l’Amministrazione comunale organizza una mostra dedicata all’architetto Riccardo Dalisi. “Verrà allestita nella sala consiliare e abbiamo deciso di anticipare la presentazione delle sculture del maestro, appena restaurate e in attesa di essere riposizionate nei giardini del paese, ai nostri concittadini che vivono all’estero, ora a Conza per onorare il nostro veneratissimo Santo Patrono, che non avranno la possibilità di assistere all’evento di ottobre”. Così il primo cittadino, dott. Raffaele Cantarella, che ha trovato il pieno accordo e sostegno nelle collaboratrici e collaboratori.

La mostra verrà inaugurata sabato 19 agosto alle ore 17,00. Sarà aperta fino al 27 agosto, a cura della Proloco Compsa, ad eccezione di domenica 20.

L’evento principale L’arte di Dalisi a Conza della Campania si terrà invece nel mese di ottobre in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Avellino e la partecipazione dell’Ordine degli Architetti di Napoli.