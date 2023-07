Avellino, auto si ribalta sul raccordo A16

I Vigili del Fuoco di Avellino intorno alle ore 08’00 di oggi 9 luglio sono intervenuti sull’autostrada A16 Napoli – Canosa, al Km. 34,800 in direzione Canosa, nel territorio del comune di Monteforte Irpino per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura la quale sbandava e si ribaltava. A bordo una donna di 52 anni ed un uomo di 33 anni, entrambi originari di Avellino, rimasti feriti e dopo essere stati recuperati dall’abitacolo venivano affidati ai sanitari del 118 intervenuti I quali ne disponevano il trasporto presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza.