Telese, passi verso lo sviluppo.

Lunedì 10 Luglio, a partire dalle ore 19, la cerimonia di posa della prima pietra dei lavori di ulteriore qualificazione della zona industriale di San Salvatore Telesino in località San Mennitto.

Le opere riguardano il ripristino di alcuni tratti di strade, la realizzazione di infrastrutture con relativi sottoservizi e la costruzione di una rotonda.

“Renderemo ancora più attraente ed efficiente la zona industriale di San Salvatore Telesino” è quanto deliberato dal sindaco Romano.

Per la cittadina è in atto un percorso di sviluppo della Comunità consapevoli di come lo sviluppo passi anche per la crescita dei riferimenti produttivi che sono a loro volta fonte di occupazione e di lavoro. L’obiettivo è dare sempre più slancio alla zona industriale, in tal modo sempre più imprenditori scelgano di investire in San Salvatore Telesino.