Avellino calcio, Rastelli perde un centrocampista nell’ultima sfida della stagione

Stagione terminata per Sonny D’Angelo: il centrocampista dell’Avellino salterà la gara con il Monterosi Tuscia per aver ricevuto un turno di squalifica. L’ultima sfida per i biancoverdi è in programma domenica alle 17.30.

La squadra laziale arriverà al “Partenio-Lombardi” senza tre pedine. Una giornata di squalifica per recidività in ammonizione per Emmanuel Mbende e Francesco Verde e squalifica per un turno con 500 euro di ammenda per il preparatore atletico, Massimo Stalteri.

Inoltre, il giudice sportivo della Lega Pro ha disposto anche un’ammenda di 2mila euro per la Fidelis Andria “per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, prima dell’inizio della gara e precisamente all’arrivo del pullman della squadra dell’Avellino, all’ingresso del cancello presidiato dalle forze dell’ordine”.