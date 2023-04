Teatro Partenio, “concerto per l’Africa”.

L’Associazione di Promozione sociale “Avellino per il mondo” , in collaborazione con la Caritas diocesana di Avellino, hanno organizzato un “Concerto per l’Africa”, il 30 aprile al Teatro Partenio di Avellino, alle ore 20.00, con Il Mariella Nava Trio, a sostegno del Progetto Senegal “L’Africa chiama”. Presenta il giornalista Gianluca Amatucci. I biglietti sono in vendita presso il botteghino del teatro. L’evento è a scopo benefico e l’intero incasso sarà devoluto alla costruzione di un poliambulatorio a Thidelly, nella regione di Kolda in Senegal. Si tratta di un evento molto importante che vede la partecipazione di validi artisti che si sono resi disponibili perché ne hanno compreso la pregnanza emotiva.