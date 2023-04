U.S. Avellino, in 90 minuti si decideranno le sorti dei biancoverdi

Mancano solo 90 minuti al termine del campionato, ma è ancora tutto aperto in prospettiva playoff e playout: tutto in gioco per l’Avellino che domenica ospiterà il Monterosi Tuscia al Partenio-Lombardi.

I biancoverdi sono reduci da un periodo negativo, che si identifica in 3 ko di fila, quarto nelle ultime cinque gare: una crisi che ha messo in dubbio la qualità del lavoro svolto dal tecnico Massimo Rastelli e la gestione del direttore sportivo Enzo De Vito.

Nell’ambiente si nota la delusione verso un girone di ritorno in cui si sono raccolti solo 19 punti, giungendo quindi al termine del campionato con l’incertezza del risultato finale. La società, per incentivare i tifosi ad assistere alla sfida di domenica, ha disposto prezzi speciali per l’acquisto dei ticket. Sonny D’Angelo non sarà a disposizione di Rastelli, in quanto squalificato per un turno dopo il rosso rimediato contro la Fidelis Andria. Il Monterosi invece arriverà al “Partenio” senza Emmanuel Mbende e Francesco Verde.

Nell’allenamento pomeridiano di ieri al “Partenio-Lombardi” sono stati assenti Mamadou Kanoute, a riposo per il risentimento al ginocchio, e Ramzi Aya, impegnato nel suo lungo programma di recupero. Classico lavoro di ripresa, diviso tra forza ed esercitazioni specifiche, per il gruppo.