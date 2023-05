Benevento, De Girolamo scossa dall’aggressione avvenuta nei pressi degli studi Rai.

Pochi minuti fa è pervenuta la notizia, attraverso i canali social, dell’aggressione subita dall’ex ministro beneventano Nunzia De Girolamo, la quale servendosi delle “storie” instagram ha svelato di essersi recata dalle forze dell’ordine a causa di uno spiacevole episodio.

Questa mattina, secondo quanto raccontato, nella zona degli studi Rai in viale Mazzini, la conduttrice di “Ciao Maschio”, a seguito di un piccolo incidente stradale, sarebbe conseguentemente stata aggredita e insultata da un giovane a bordo di uno scooter. L’uomo, mosso da uno stato d’animo “alterato” per lo scontro tra i due veicoli, l’avrebbe prima offesa con insulti e successivamente avrebbe continuato dando alcuni calci allo sportello della vettura della sannita, rompendo anche lo specchietto retrovisore.Ad intervenire per calmare l’atteggiamento irruento sono intervenuti dei passanti; questo inoltre, senza occuparsi delle condizioni della donna e senza lasciare i suoi dati personali, è andato via.

La De Girolamo si è cosi recata in caserma per sporgere denuncia ai Carabinieri. Già acquisite le immagini della videosorveglianza, presenti sul posto, per dare un nome all’uomo.