Avellino, convegno sul nuovo Codice dei Contratti pubblici

Il nuovo Codice dei Contratti pubblici è al centro del convegno, organizzato dall’ACEP, Associazione Campana Economi e Provveditori della Sanità, in programma venerdì 22 settembre a partire dalle ore 9.00 presso l’Aula “Umberto Agnelli” della sede Confindustria Avellino in via Palatucci. Entrato in vigore nel 2023, il nuovo dispositivo di legge contiene sostanziali novità che riguardano la gestione delle gare d’appalto e nuovi criteri di selezione, con l’obiettivo di semplificare e razionalizzare le procedure di appalto, di aumentare la trasparenza e la concorrenza tra i partecipanti.

Tra gli argomenti che verranno trattati: la professionalizzazione del RUP, il nuovo Codice degli Appalti e i soggetti aggregatori, il MEPA di CONSIP alla luce del nuovo Codice degli Appalti, gli acquisti delle apparecchiature biomediche tra nuovo Codice e PNRR, l’impatto sulle attività degli uffici acquisti delle Aziende Sanitarie.

All’evento parteciperanno tra gli altri: Raffaele Petrosino, Presidente A.C.E.P., Nicola Tufarelli e Pasquale Garofalo, Referenti Regionali A.I.I.C., Mario N. V. Ferrante, Direttore Generale ASL Avellino, On.le Vincenzo Alaia, Presidente V Commissione Permanente Sanità e Sicurezza Sociale Regione Campania, Daniele Ricciardi, Presidente AssoRUP, Nadia Ruffini, Direttore Acquisti SORESA SPA, Maria Cristina Cavallarin, Dirigente Economato e Gestione Contratti AUSL Ferrara Docente MEPA, Gianluca Giaconia, Direttore Ingegneria Clinica-HTA AORN Ospedale dei Colli – Napoli, Domenico Tomo, Direttore UOC Acquisizione Beni e Servizi ASL Napoli 3 SUD.