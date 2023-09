Il caso “Shein”: cosa si nasconde dietro la moda Fast Fashion?

Il marchio “Shein” continua a far parlare di sé. L’azienda di vendita online di fast fashion cinese, fondata da Chris Xu a Nanchino, nasce nel 2008 e, ad oggi, il brand è riuscito a guadagnarsi il favore della Gen Z (e non solo) grazie a una strategia aggressiva su tutti i fronti: marketing, produzione, impatto ambientale e umano.

Cosa si nasconde dietro il marchio “Shein”?

Il termine “Fast Fashion” indica una moda <<rapida e a basso costo>> che si ispira alle ultime tendenze presentate dai grandi marchi durante la Settimana della Moda. E’ una strategia di produzione rapida, a un prezzo accessibile, che viene utilizzata dai grandi rivenditori come Zara, H&M, Primark e negli ultimi anni anche Shein, riscontrando un successo ai massimi livelli.

L’azienda, infatti, ha stabilito la propria sede a Guangzhou dieci anni fa, nel 2013, e contava solo 100 dipendenti. Dopodiché, è letteralmente esplosa: nel 2020, in piena pandemia, Shein ha fatturato 10 miliardi di dollari, aumentando le vendite di oltre il 100% per il settimo anno di fila. A novembre del 2021 il valore di Shein è passato a 30 miliardi di dollari. Oggi, vale oltre 60 miliardi, più di Adidas, H&M e Burberry messi insieme: un risultato incredibile raggiunto anche grazie all’aiuto dei social network, in particolare Instagram e Tik Tok e grazie al lavoro di pubblicità svolto dagli influencers del momento.

Dunque, il marchio “Shein” sembrerebbe essere la svolta del secolo che permette a migliaia di persone di sentirsi alla moda senza spendere un occhio della testa, ma quello che non viene considerato è che tutto ha un “costo” e quindi se un vestito viene venduto a 7 euro, esiste comunque un “prezzo da pagare”.

A tal proposito, le indagini condotte negli scorsi anni sono riuscite a delineare quali siano le criticità che si nascondono dietro il brand e i suoi costi ridotti:

La violazione dei diritti dei lavoratori. Persone costrette a lavorare 18 ore al giorno, con un giorno libero al mese, per 500 euro al mese o 4 centesimi a capo, perfino con una riduzione notevole della paga in caso di errori. I ritmi di produzione inarrestabile sono inoltre un’altra fonte di stress per i lavoratori. Basti pensare che ogni giorno l’azienda carica sul proprio sito tra i 2000 e 10mila articoli, più di ogni altro competitor e il tutto risulta essere aggravato da situazione igieniche discutibili, come le donne ridotte a lavarsi i capelli in pausa pranzo.

La popolarità del marchio desta dunque una notevole preoccupazione sebbene non sia l’unico ad agire adottando tali meccanismi. Shein però sembra riuscire dove altri falliscono: agisce sulla mentalità del consumatore e sull’approccio all’acquisto tanto da rivoluzionare, in negativo, la concezione di qualità e creatività in favore della gratificazione istantanea. A pagarne le conseguenze sono maggiormente i giovani, bombardati di messaggi mediatici e pubblicità, talvolta implicite, presenti su tutti i social network.

Quali sono le strategie da adottare per combattere il fenomeno del “Fast Fashion”?

E’ necessario che ognuno di noi faccia la propria parte per promuovere una moda più sostenibile che non danneggi il corpo umano e l’ambiente circostante. Ciò può essere fatto adottando delle strategie specifiche:

Acquistare capi realizzati con materiali ecologici. Promuovere la diffusione dei mercati dell’usato per favorire lo shopping sostenibile ed economico. Fare in modo che le aziende riducano la loro impronta CO2 andando incontro a decisionei rispettose dell’ambiente e dei diritti dei lavoratori. Informare i consumatori circa l’origine dei prodotti attraverso un <<passaporto digitale>>. Promuovere l’educazione ambientale nelle scuole.

La consapevolezza delle nostre azioni è dunque alla base del cambiamento. Agire responsabilmente e con criterio può contrastare l’emergenza mondiale di cui siamo protagonisti.