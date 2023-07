Avellino, Daspo “Willy” per due ragazzi

Minacciano un commerciante e colpi di pistola.

I due giovani avevano avuto un litigio con una persona esterna all’interno del locale del commerciante, che è stato successivamente minacciato dai due.

I giovani sono stati gentilmente allontanati dal locale, e però, non ci hanno pensato molto a ritornare a bordo di un’auto, uno dei due ha esploso alcuni colpi “a salve” con un’arma da fuoco.

Gli agenti della sezione Volanti sul posto hanno subito individuato quattro cartucce a salve.

Al fine di evitare il reiterarsi di analoghe condotte specie nei luoghi di aggregazione di giovani, ai destinatari del provvedimento interdittivo è stato inibito, per la durata di due anni due, di accedere ai pubblici esercizi e/o locali di pubblico intrattenimento ubicati nel capoluogo irpino all’interno dell’area delimitata dalle strade via S. Esposito, via Colombo, via De Conciliis, C.so Vittorio Emanuele, via C. Barone, via Dante, via Sara, via F.lli Bisogno, P.zza Aldo Moro, via M.A. Nicoletti, nonché il divieto di stazionare nella adiacenze.