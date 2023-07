Tragica tragedia un 62 enne muore in un cantiere di Foggia, era irpino l’operaio rimasto vittima di un incedente sul lavoro a Foggia.

L’uomo, stava lavorando nel cantiere dell’alta velocità ferroviaria, fra Bovino ed Orsara di Puglia.

Per cause ancora poco chiare, l’operaio che era su una gru, è stato travolto da un perno della struttura che si è abbattuto sulla cabina in cui si trovava l’uomo che è morto poco dopo l’arrivo in ospedale.