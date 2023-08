Avellino, disabile bloccato al Pronto Soccorso: il M.I.D. interviene

Il M.I.D. Coordinamento Regione Campania si è rivolto al Tribunale del Malato Avellino e ha con una nota di richiesta chiesto intervento e di far luce rispetto al caso del concittadino con disabilità rimasto per 10 ore al Pronto Soccorso in attesa di visita, privato di radiografie con la giustifica degli impianti rotti e privato nonostante ne avesse diritto anche della cena

Richiesta quest’ultima prontamente raccolta dallo stesso Tribunale, che si è fatto carico della nostra istanza garantendo di occuparsi quanto prima della vicenda.

Di seguito riportiamo quanto espresso nella richiesta al vaglio del Tribunale:

“Alla Referente Provinciale del Tribunale del Malato Dr.ssa Marcarelli

Alla c.a. del Coordinatore del Tribunale del Malato di Avellino

Lonardo Antonio

Oggetto: Richiesta vostro tempestivo intervento relativamente al caso apparso oggi sulla stampa ai danni di una persona con disabilità in attesa di visita per 10 ore al pronto soccorso di Avellino a seguito di frattura.

A seguito di segnalazione denuncia raccolta attraverso la stampa, su quanto accaduto ai danni di un concittadino con disabilità di nome Ivan Iandolo in attesa per 10 ore al Pronto Soccorso dell’Ospedale Moscati di Avellino per una visita ortopedica a seguito di frattura a cui sembrano essere state negate anche le radiografie giustificando il tutto con una paventata rottura dei macchinari radiografici e privato anche del diritto alla cena in quanto in stato di ricovero di emergenza presso la struttura ospedaliera, in qualità di Coordinatore Regionale della Campania del Movimento Italiano Disabili chiedo l’intervento immediato del Tribunale del Malato, al fine di far luce sulla vicenda e prevenire ulteriori criticità che possano successivamente verificarsi.