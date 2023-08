Benevento, chiusura temporanea del Poliambulatorio di via XXIV Maggio

Il Direttore Generale dell’ASL di Benevento informa i cittadini che il Poliambulatorio di Via XXIV Maggio verrà chiuso dal 21 agosto prossimo.

Al momento le attività sanitarie saranno trasferite presso gli ambulatori di Via delle Puglie (ex CPA) e via Minghetti. I lavori di ristrutturazione saranno eseguiti nel più breve tempo possibile, con l’obiettivo di garantire un ambiente più consono per tutti i cittadini

Tutte le prestazioni sanitarie saranno rese attive gradualmente, presso la sede Asl di via delle Puglie e la struttura di via Minghetti, a partire dalla prossima settimana per consentire la riorganizzazione degli spazi. Le attività amministrative (scelta e revoca del medico, esenzione ticket, richiesta di rimborsi, attivazione tessera sanitaria, ecc.) saranno, invece, allocate presso il piano rialzato della struttura di Via Oderisio, attuale sede della Direzione Generale dell’Asl e saranno fruibili a partire dall’ultima settimana di agosto.