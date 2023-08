Guardia Sanframondi, è tutto pronto per “In Canto – Percorsi Cristiani”

Tutto pronto per “In Canto – Percorsi Cristiani”, il tradizionale concerto a firma del gruppo vocale Vox Fidei che ogni anno si tiene a Guardia Sanframondi nell’ultimo sabato di agosto. Un omaggio alla Vergine Assunta, una preghiera musicata da dedicare al simbolo per eccellenza della fede guardiese.

L’evento, insieme ad Alba, il beneaugurante spettacolo musicale che ogni anno si svolge il giorno di Capodanno, è un appuntamento fisso per l’associazione corale, occasione per riunire e incontrare l’intera comunità.

Sabato 26 agosto, alle 19:30, il Coro diretto dal Maestro Vincenzo Palma partirà dalla chiesa di San Sebastiano in processione e, percorrendo le stradine del centro storico, intonerà alcuni inni sacri. L’esibizione proseguirà e si concluderà presso il Santuario Maria Assunta e San Filippo Neri.

Quella del canto in processione è la formula originaria dell’evento targato Vox Fidei, modalità che purtroppo negli ultimi anni si è interrotta a causa della pandemia. Una formula che sin da subito si è rivelata un successo, per i guardiesi e per gli appassionati dell’intero territorio, a richiamo delle tradizionali processioni che si svolgono in occasione dei Riti Settennali.

E quello del prossimo 26 agosto può davvero essere considerato un concerto preparatorio in vista dei riti penitenziali del 2024. Sarà l’ennesima occasione, per l’associazione guidata dal presidente Vincenzo Falato, per regalare note di commozione a tutti i cittadini, a tutti gli appassionati del canto corale; un modo per omaggiare la Vergine e per emozionare con note che toccano il cuore chiunque vorrà prendere parte all’evento. “Ancora una volta una occasione per riflettere attraverso il canto, sulla bellezza e attualità del messaggio evangelico” – la dichiarazione del Maestro Palma.