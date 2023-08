Avellino, domani la Notte Bianca della Lettura dei Fondi di Caffè

La Notte Bianca della Lettura dei Fondi di Caffè Espresso e dei Tarocchi e dell’Astrologia giunge a illuminare le strade di Avellino, presso il rinomato bar Caffeoveggenza situato in via Brigata Avellino 192. Questo evento unico, esclusivo ed imperdibile promette di offrire ai partecipanti una serata magica e avvincente, dedicata all’esplorazione e alla scoperta del futuro.

L’evento, organizzato dalle menti creative di Caffeoveggenza, si terrà la notte del 8 agosto 2023 e accoglierà gli appassionati di caffè espresso, tarocchi e astrologia in un’atmosfera incantevole. I partecipanti avranno l’opportunità di immergersi in una vera e propria oasi di conoscenza, dove potranno consultare esperti lettori di fondi di caffè, tarocchi e astrologia, pronti ad offrire preziose informazioni e consigli sul futuro e sulle opportunità che si presenteranno loro accompèagnati anche dalle performace sonore di Patrizia Girardi.

Durante la serata, gli ospiti saranno invitati a degustare i migliori caffè espressi, offerti con passione dai baristi esperti del Caffeoveggenza. Ogni tazza sarà accompagnata da una lettura personalizzata dei fondi di caffè, una pratica antica che permette di interpretare simboli e segni per svelare messaggi nascosti e guidare i partecipanti verso un futuro più luminoso.

Inoltre, i partecipanti potranno sperimentare le letture dei tarocchi e dell’astrologia, grazie alla presenza di esperti professionisti che sapranno interpretare gli arcani e le posizioni dei pianeti per svelare segreti e indicare il cammino migliore da seguire.

La Notte Bianca della Lettura dei Fondi di Caffè Espresso e dei Tarocchi e dell’Astrologia presso il bar Caffeoveggenza promette di essere un’esperienza emozionante, dove i confini tra il passato, il presente e il futuro si fondono per creare un’atmosfera magica e misteriosa. Un evento da non perdere! Vi aspettiamo numerosi per un’avventura straordinaria, in cui il mistero e la conoscenza si incontrano nella notte magica di Avellino!

Per ulteriori informazioni sulla mostra e sui dibattiti che si svolgeranno , si prega di contattare il direttore del bar Maurizio Caso Panza.