Avellino, dopo sette anni partono i lavori in località Castelluccia.

Il via ai lavori di messa in sicurezza in località Castelluccia, la strada ormai chiusa da ben sette anni a causa del pericolo di caduta massi dal versante collinare. Il tratto stradale è quello che collega Solofra con Aiello del Sabato e che consentiva ai cittadini di raggiungere il Santuario della Madonna dell’Assunta.

Dal sindaco Nicola Moretti è stata indicata come una priorità amministrativa, approvando lo scorso agosto il progetto definitivo-esecutivo dell’intervento, per poi appaltarlo, attraverso gara a procedura aperta, all’impresa “La Ripa s.r.l.” di Salerno, per un importo di 508.261,97 euro, sfruttando un finanziamento del Ministero dell’Economia e Finanze dedicato alla “Mitigazione del rischio idrogeologico connesso all’instabilità dei versanti collinari”.

Il tempo di durata dei lavori si aggira attorno ad un anno, ed è un progetto che richiede una certa attenzione, motivo per cui è stato affidato ad un’azienda specializzata, che dovrà installare barriere paramassi in quota, grazie ai propri operai formati in interventi con tecniche alpinistiche. Prima dell’apposizione delle barriere, gli operai sono attualmente impegnati negli sganci controllati dei massi più franosi.

Per questo motivo, il sindaco Nicola Moretti avvisa la cittadinanza di non avvicinarsi assolutamente alla zona dell’intervento durante la fase di cantiere.