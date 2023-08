Avellino, due militari del Soccorso Alpino in missione in Norvegia.

Nei giorni a seguire, due militari scelti, appartenenti alle fiamme gialle raggiungeranno la stazione di ricerca “Dirigibile Italia” del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), sull’isola di Spitsbergen, nell’arcipelago delle Svalbard, in Norvegia.

La missione rappresenta un unicum, in quanto mai prima di quel momento il Corpo si era spinto a latitudini così elevate. Il suo compito consisterà nel tutelare le spedizioni in ambiente esterno e di provvedere all’organizzazione di corsi di formazione per la movimentazione in sicurezza in aree impervie, assicurando agli scienziati e operatori la consolidata esperienza nella gestione dei pericoli oggettivi e soggettivi legati a condizioni ambientali e meteorologiche insidiose e ostili.

La base artica ‘Dirigibile Italia’, situata nel villaggio di Ny – Alesund sarà supportata dalla presenza dell’Ufficiale, capo missione, il Tenente Colonnello Alessandro Alberioli, e di un Ispettore della componente specialistica del Corpo, il Maresciallo Ordinario Nicola Zarbo.

La presenza dei finanzieri italiani all’interno di questa comunità scientifica contribuirà a implementare la sicurezza a favore degli scienziati che quotidianamente operano in condizioni così estreme.

Nella circostanza sono stati anche ricordati i due finanzieri della componente del Soccorso Alpino (S.A.G.F.), in forza alla Stazione di Tarvisio – il Fin. Lorenzo Paroni e il Fin. Giulio Alberto Pacchione – che la scorsa settimana, hanno prematuramente perso la vita in servizio, nel corso di un’esercitazione sulle Alpi Giulie Occidentali.