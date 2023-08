Benevento, un Piano Traffico all’occhiello per il BCS.

Come sempre Benevento, in quanto ad organizzazione ed eventi, non si fa trovare impreparata. In occasione del Benevento Città Spettacolo è stata messa in moto la macchina organizzativa. Di pochi minuti fa l’ordinanza che disciplina il dispositivo di traffico in occasione della manifestazione.

Ecco i contenuti dell’ordinanza in occasione della “44^ edizione di “Città Spettacolo”, organizzata dal comune di Benevento dal 25 al 30 agosto 2023.

a) Istituzione del divieto di sosta con tabellina “zona rimozione coatta”, dal 25 al 30 agosto 2023, dalle ore 18,00 a fine spettacolo, sulle seguenti viabilità: via Da Monteforte, via Oderisio da Bn, viale Mellusi, via De Caro e piazza Risorgimento, via Perasso e via Vianelli;

b) Istituzione del divieto di sosta con tabellina “zona rimozione coatta”, nei giorni dal 22 al 30/08/2023, dalle ore 07,00 a fine manifestazione, sulle seguenti viabilità: piazza Risorgimento;

c) Chiusura al traffico dalle ore 18,00, o non appena se ne presenti la necessità, fino al termine degli spettacoli, nei giorni 27, 28, 30 e 31/08/2022, sulle seguenti viabilità: via Da Monteforte, via Oderisio da Bn, viale Mellusi nel tratto compreso tra via Ferrelli – via De Caro e piazza Risorgimento, via XXIV Maggio, via Perasso, via Vianelli, via De Caro in uscita sul v.le Mellusi e via T. Ferrelli 1^ traversa in uscita su v.le Mellusi;

d) Chiusura al traffico veicolare dalle ore 07,00 fino al termine della manifestazione di Piazza Risorgimento;

e) Deviazione dei flussi di traffico, nei giorni interessati dalla manifestazione, viale Mellusi incrocio con via De Caro e via Ferrelli, dalle ore 18,00 o non appena se ne presenti la necessità, a fine spettacolo;

f) istituzione del parcheggio a pagamento, gestito dalla Trotta Services spa, dal 25 al 30/08/2023, nel Terminal Bus Extraurbani di via Pertini, lungo via Pertini e nell’area antistante l’impianto sportivo Mellusi dalle ore 20,00 alle 24,00, in alternativa di quelli gestiti in Piazza Risorgimento (area occupata dalla manifestazione).

g) istituzione del doppio senso di circolazione, dalle 18,00 alle 24,00, durante lo svolgimento della manifestazione, al Viale Mellusi, nel tratto compreso tra via Ferrelli – via De Caro, per i solo veicoli delle persone in possesso di biglietto d’ingresso allo spettacolo.

Restano esclusi dal provvedimento, i mezzi di soccorso e d’emergenza. La segnaletica verrà posizionata dall’Ufficio Tecnico del Traffico del Comune di Benevento.