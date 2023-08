Avellino, incidente sull’A16: l’autista di un camion perde il carico sulla carreggiata.

Sull’A16 Napoli-Canosa, nel tratto tra Vallata e Grottaminarda verso Napoli, un mezzo pesante ha avuto un incidente. Per fortuna non ci sono altri mezzi coinvolti. Da quanto si recepisce, il tutto è avvenuto verso le 13 al chilometro 92.4, dove il camion avrebbe, probabilmente a causa di qualche errore nella chiusura del rimorchio, perso il suo carico lungo la carreggiata. Sul luogo sono intervenute in primis le forze dell’ordine, il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia.

Attualmente nel tratto interessato il traffico transita su una corsia e si registrano 7 km di coda in direzione Napoli. A chi è diretto verso Napoli, si consiglia di uscire a Candela, proseguire sulla viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Grottaminarda.