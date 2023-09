Benevento, getta la droga dalla finestra: arrestato dai carabinieri

Continua incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti disposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Benevento, quotidianamente impegnati per garantire sicurezza e rispetto della legalità.

In tale contesto, un’altra importante attività è stata condotta dai militari della Compagnia di Benevento che nella tarda serata di ieri.

Nello specifico, personale del Nucleo Operativo e Radiomobile, nel corso di accurato servizio di osservazione nei pressi di un’abitazione di un 32enne di Benevento, constavano che questi gettava dalla finestra “un involucro” ad un giovane che, dopo averlo occultato negli slip, saliva a bordo di un’autovettura e, a forte velocità, si allontanava in direzione del centro abitato. Inseguito e fermato il ragazzo, un 22enne di Benevento, veniva trovato in possesso di una dose di cocaina ed una di crack, proprio negli slip, mentre nell’autovettura, occultato in un pacchetto di sigarette, quattro dosi di hashish. L’azione di contrasto veniva proseguita presso l’abitazione del 32enne che notato l’avvicinarsi dei militari lanciava dalla finestra altri due involucri, nell’aiuola sottostante che una volta individuati e raccolti risultavano essere cinque bilancini di precisione, alcuni dei quali con tracce di stupefacente, nonché una dose di cocaina ed una dose di crack per un peso complessivo di 7 grammi circa.

Alla luce delle evidenze raccolte l’uomo veniva dichiarato in arresto per spaccio e detenzione ai fini di spaccio e tradotto, come disposto dal Magistrato di turno della Procura della Repubblica di Benevento, al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione mentre il 22enne segnalato, quale assuntore, alla Prefettura di Benevento.

Il provvedimento oggi eseguito è una misura pre cautelare, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, adottato nella fase delle indagini preliminari e il destinatario dello stesso è allo stato indagato e quindi presunto innocente fino a sentenza definitiva.