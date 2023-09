Calcio: termina il calciomercato, quante operazioni per l’Avellino!

Alle ore 20 di questa sera è calato il sipario sulla sessione estiva del calciomercato per la stagione 2023/24. Sessione sicuramente complicata quella conclusasi pochi minuti fa, ma ricca di sorprese e colpi di scena.

In Serie C regina del mercato è stata, senza ombra di dubbio, l’Avellino. Ben 32 le operazioni concluse da Giorgio Perinetti, coadiuvato da Luigi Condò e Pierfrancesco Strano. In particolare, 15 sono stati gli acquisti e 17 le cessioni.

Di seguito, il dettaglio delle operazioni dell’Avellino per questa sessione estiva:

ACQUISTI

Tommaso Cancellotti

Cosimo Patierno

Erasmo Mulè

Felice D’Amico

Simone Ghidotti

Inacio Lores Varela

Luca Falbo

Luca Palmiero

Lorenzo Sgarbi

Thiago Cionek

Michele Rigione

Salvatore Pezzella

Daniel Sannipoli

Gabriele Gori

Marco Armellino

CESSIONI

Marco Garetto

Tommaso Ceccarelli

Jacopo Murano

Simone Auriletto

Daniele Franco

Giuseppe Guadagni

Richard Marcone

Mamadou Tounkara

Julian Illanes

Claudiu Micovschi

Lorenzo Moretti

Gianmaria Zanandrea

Mamadou Kanoute

Vincenzo Plescia

Marcello Trotta

Antonio Matera

Agostino Rizzo

Da sottolineare come, delle 15 acquisizioni, solo due sono state effettuate in prestito. Si tratta di Ghidotti, dal Como, e Sgarbi, dal Napoli. Ancora da risolvere le situazioni legate a Ramzi Aya, Federico Casarini, Davide Mazzocco e Francesco Maisto. Ricordiamo che il mercato non si è ancora chiuso per due società della terza serie, ovvero Casertana e Perugia, che potranno operare per un’altra settimana, a causa dei ritardi dovuti alle sentenze relative i casi Lecco e Reggina.