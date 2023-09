Avellino, il Convitto “Colletta” ospita il giornalista Amatucci per parlare dei bombardamenti del 1943

“Domani mattina, 14 settembre, sarò ospite della comunità del Convitto Nazionale Pietro Colletta di Avellino su invito del dirigente scolastico Attilio Lieto e del professore Pellegrino Caruso.

L’occasione è giunta in concomitanza con la data che 80 anni fa ha segnato le coscienze di ogni avellinese e di ogni irpino in occasione del tragici bombardamenti che costarono la vita a 3000 nostri concittadini. Sarà bello raccontare ai ragazzi, agli studenti, cosa accadde in quella data funesta e come la città si rialzò da questo immane dramma.

Presso il Convitto Nazionale Colletta ho già presentato il mio terzo monologo dal titolo LETTERE DAL FRONTE e quindi sarà per me un piacere tornare in questo Istituto e confrontarmi di nuovo con gli studenti e gli amici docenti. Ritengo sia importantissimo raccontare la nostra storia nelle nostre scuole e questa è l’occasione giusta per discuterne con i ragazzi”.