Avellino, incendio sul raccordo autostradale Avellino – Salerno

I Vigili del Fuoco di Avellino intorno alle ore 13’30 di oggi 17 giugno, sono intervenuti sul raccordo autostradale Avellino – Salerno, poco prima dello svincolo di Serino in direzione Avellino al Km. 22, per un incendio che ha riguardato un’autovettura in transito. Le fiamme che hanno avvolto l’auto sono state spente mettendo anche in sicurezza il veicolo. A bordo 4 ragazzi provenienti da Salerno e diretti ad Avellino, e per loro solo un comprensibile spavento ma nessuna conseguenza.