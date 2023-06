Benevento, 24 giugno Giuseppe Gibboni in concerto con le Quattro Stagioni di Vivaldi.

Sabato 24 giugno presso l’Auditorium Sant’Agostino di Benevento, ospite della stagione 2023 di Accademia di Santa Sofia, il giovane astro del violinismo internazionale, Giuseppe Gibboni. Quest’ultimo si esibirà con l’Orchestra d’Archi del Conservatorio di Benevento nelle Quattro Stagioni di Vivaldi.

Doppio evento formativo con Gibboni: giovedì 23 e venerdì 24, si terrà anche una prestigiosa Masterclass per gli studenti, presso il Conservatorio di Benevento.

L’evento, che sostituisce il concerto del 27 maggio scorso, rientra nella Stagione Artistica 2023, promossa da Accademia di Santa Sofia insieme a Università degli Studi del Sannio e Conservatorio di Benevento. La direzione artistica resta di Marcella Parziale e Filippo Zigante, e la consulenza scientifica di Marcello Rotili, Massimo Squillante e Aglaia McClintock.

Giuseppe Gibboni, virtuoso solista del violino, è un talento acclamato in tutto il mondo, colleziona premi speciali e riconoscimenti ovunque, come il Premio Paganini 2021. Quarto italiano nella storia del prestigioso concorso, ha riportato il premio in Italia dopo ben 24 anni.

Classe 2001, inizia lo studio del violino a 3 anni con suo padre e a sei viene ammesso per meriti straordinari al Conservatorio. Si diploma a 15 anni con Lode e Menzione d’Onore presso il Conservatorio “Martucci” di Salerno. A soli 14 anni, viene ammesso all’accademia Stauffer di Cremona, nella classe del M° Salvatore Accardo e riceve il diploma d’onore ai corsi di alto perfezionamento all’Accademia Chigiana di Siena.

Frequenta per cinque anni il corso di alto perfezionamento presso l’accademia Perosi di Biella, dove si diploma con il massimo dei voti e menzione della giuria. Attualmente studia nella classe del M° Pierre Amoyal al Mozarteum di Salisburgo.

Vince svariati premi nei più prestigiosi concorsi internazionali, tra cui il primo premio alla 56° edizione del Premio Paganini di Genova, ottiene anche il premio speciale per la miglior esecuzione del concerto di Paganini, il premio speciale per il maggior riconoscimento da parte del pubblico e il premio speciale per la migliore interpretazione dei capricci di Paganini.

A poche settimane dalla vittoria del premio debutta con il concerto per violino e orchestra di Tchaikovsky con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Nel dicembre 2021 si esibisce a Dubai Expo per conto del ministero della cultura italiana, e sempre a dicembre si esibisce su invito e alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, presso il palazzo del Quirinale alla Cappella Paolina, in diretta Rai Radio3.

Dal 2017 è un’artista della Si-Yo Foundation di New York.

L’Orchestra d’archi del Conservatorio ” N.Sala” di Benevento sarà composta dagli ottimi Maestri: Violini: Niccolò Laiso – Gianluigi Ciambrello – Chiarastella Zollo – Davide Marrone – Floriana Maria Knowles – Alessandro Monaco – Manuela Rauccio – Debora Bovino – Lucia Romeo – Emanuela Pepe; Viole: Francesco Solombrino – Alessandro Zerella; Violoncelli: Alfredo Pirone – Gaia Ferrantini – Silvano Fusco; Contrabbasso: Alessandro Mariani; Clavicembalo: Antonio Varriano

In apertura di concerto, come consueto preludio, potremo assistere alla interessante dissertazione di David Carfì e Massimo Squillante intitolata “Un arco tra classicità e modernità”.

Costo del biglietto: € 10. Per acquisto biglietti e prevendita: ALL NET SERVICE srl, Lungocalore Manfredi di Svevia, 25 – Benevento, Tel. 0824.42711 /, WhatsApp 328.8336989. https://www.i-ticket.it/…/giuseppe-gibboni-benevento…

NOTA IMPORTANTE: Si comunica che il previsto spettacolo “Concerto Notturno – Chopin – Un Storia D’amore”, previsto per venerdì 23 giugno nella Chiesa di Santa Sofia, è stato posticipato al 30 giugno alle ore 20.00, presso l’Auditorium San Vittorino