Pietradefusi, Giovanni Romaniello confermato Presidente del Consorzio Autoscuole Irpine.

Dopo una lunga riunione presso la sede del CAI (Consorzio di Autoscuole Irpine) di Avellino, l’assemblea dei soci, riunita per il rinnovo del nuovo Consiglio di Amministrazione ha confermato, all’unanimità, Giovanni Romaniello Presidente del Consorzio per il prossimo triennio.

Un prestigioso risultato per Giovanni Romaniello, che in questo modo viene premiato per aver raggiunto tutti gli obiettivi aziendali prefissati, ma anche per aver operato in questi anni con serietà, professionalità e diligenza.

Un risultato – ha aggiunto Romaniello – che dedico a quanti in questi ultimi tre anni, caratterizzati soprattutto da una pandemia che ha cambiato il mondo, mi hanno aiutato e supportato in questo lungo processo di crescita per un settore che richiede, sempre più, la massima attenzione per le continue riforme, che dal 2007 caratterizzano i percorsi lavorativi delle Autoscuole. Il mio impegno – ha concluso il Presidente – sarà ancora quello di migliorare, anche nel corso del prossimo triennio, una categoria che merita tutta l’attenzione possibile.