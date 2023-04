Avellino, infermiera aggredita al Moscati da una donna.

La denuncia pubblica e’ arrivata sulla pagina social di Nessuno Tocchi Ippocrate. Una nuova aggressione a personale medico in Irpinia a distanza di poche ore da quella avvenuta ad autista e medico del 118 nella mattinata di ieri. A compiere stavolta l’aggressione sarebbe stata una donna in stato di gravidanza.

Tutto sarebbe avvenuto alle ore 18:00moscati aggressione al Pronto Soccorso del Moscati di Avellino. Secondo quanto raccontato dal gruppo che denuncia le aggressioni al personale sanitario: “Aggressione ad un infermiera triagista presso il pronto soccorso del Moscati di Avellino : verso le 18 giunge al triage del pronto soccorso una paziente gravida di circa 40 anni che lamentava dolori al basso ventre. Viene prontamente assistita e fatta sedere dall’infermiera triagista che inizia a effettuare l’accettazione anagrafica e di triage. All’improvviso, senza alcun motivo, la paziente da dietro, in preda ad un vero e proprio raptus, aggredisce l’infermiera triagista iniziandole a tirare i capelli e a graffiarla sul collo. Per circa 4 minuti la paziente rimane aggrappata ai capelli dell’infermiera, intervengono due guardie giurate e un Operatore sanitario del 118 in soccorso della collega aggredita e, dopo 4 minuti di aggressione fisica, la paziente allenta la presa nei confronti dell’infermiera. I colleghi di PS procedono a completare il triage e ad inviare la paziente in PS ostetrico, vengono allertate le forze dell’ordine che giungono sul posto e raccolgono informazioni sull’accaduto. La collega, vittima di una vile e insensata aggressione, viene refertata in PS con un giorno di prognosi per infortunio sul lavoro. Avrà 90 giorni di tempo per sporgere denuncia contro questa tizia che non può essere definita una bestia poiché si offenderebbero gli animali. Questi soggetti sono degli incivili e si macchiano di atti criminali a danno dell’intera collettività.”