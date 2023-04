Lacedonia, Maurizio Battista in “Tutti contro tutti”.

Uno dei più grandi comici italiani, un cabarettista geniale, mattatore teatrale e protagonista del piccolo schermo. Maurizio Battista è certamente uno dei comici italiani più seguiti e coinvolgerà il pubblico di Lacedonia nella sua divertente e spassosa analisi sociale: una fotografia crudele, spietata e al tempo commossa e partecipe dell’umanità, di sé stesso e del mondo che lo circonda. È proprio vero che si è destinati a vivere tutti contro tutti? Che si è costretti ad assecondare i ritmi frenetici della vita mandandola spesso fuori giri? I social sono l’unica occasione di aggregazione o, piuttosto, il modo migliore per alienarsi e soffrire di solitudine?

A queste e a tante altre domande risponde, nel suo show, Battista, che con la sua indiscutibile capacità di far ridere e divertire riesce a unire tutti gli spettatori. «Perché la risata, udite udite, unisce tutte le persone! – afferma – Visto che la cosa più bella che abbiamo in questa vita sono proprio gli altri! Insomma, non proprio tutti».

In “Tutti contro tutti” il comico fa da una parte un’analisi dei suoi precedenti spettacoli, dall’altra aggiunge novità sull’Italia degli ultimi anni. Uno spettacolo sempre divertente, ma Battista non nasconde tocchi più cinici o amari. Averlo al Teatro di Lacedonia è davvero una medaglia per la Stagione Teatrale 2022/23.

Appuntamento il 15 Aprile 2023, alle 21.00.