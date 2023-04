Avellino, la classifica può ancora riservare sorprese, finale di stagione tutto da vivere

Sta per iniziare il periodo degli ultimi tre turni del campionato di Serie C, l’Avellino dovrà prestare particolare attenzione al derby con la Turris in programma sabato alle 17.30, in quanto c’è in palio il percorso di rilancio playoff per i lupi.

I corallini dal canto loro arriveranno affamati al Partenio-Lombardi cercando un allungo sulla zona playout. Gli irpini sono a quota 43 a -1 dalla Juve Stabia, che con il gol di D’Agostino nei secondi finali del derby giocato al Menti, si è allungata in classifica lasciando sul posto l’Avellino, il Latina e il Giugliano, e conquistando un preziosissimo decimo posto, ultimo utile all’accesso per i playoff. La Turris invece è a quota 37, impegnata nella lotta con la Viterbese per evitare la retrocessione diretta.

A tre giornate dal termine la Turris è ancora a rischio, con un solo punto di vantaggio sulla Gelbison, che ha deciso di esonerare nuovamente Esposito e puntare su Galderisi per il finale di stagione.

La classifica finale dunque è ancora tutta in gioco, tranne il Catanzaro, che ha praticamente già i piedi in Serie B, e il Crotone già sicuro del secondo posto e del percorso nella fase finale degli spareggi promozione. Tutte le altre compagini lotteranno fino alla fine per provare a raggiungere i propri obiettivi, chi per una posizione migliore per i playoff o chi cerca la salvezza diretta o l’accesso ai playout, l’unica cosa certa è che si prevede un finale di campionato che terrà tutti sulle spine.