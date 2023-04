Avellino – Turris, ecco l’arbitro che dirigerà il match

Il match Avellino-Turris è in programma sabato alle ore 17.30 al “Partenio-Lombardi”, ed è valevole per la trentaseiesima giornata del campionato del girone C di Serie C.

La sfida sarà diretta da Giuseppe Collu della sezione di Cagliari, coadiuvato dagli assistenti, Federico Pragliola della sezione di Terni e Giuseppe Centrone della sezione di Molfetta, con Emanuele Ceriello della sezione di Chiari quarto ufficiale.

Collu ha 18 direzioni arbitrali alle spalle in stagione (6 nel girone A, 3 nel girone B, 6 nel girone C, una in Primavera 1 e 2 in Primavera 2). Il fischietto sardo ha già arbitrato una gara della Turris nel 2022/2023, terminata in pareggio con il Monopoli nell’ottava giornata di campionato.

2 pareggi e una sconfitta con Collu alla direzione per la Turris, mentre i precedenti con l’Avellino sono di una vittoria e un pareggio: l’1-0 a Messina e l’1-1 sempre con i siciliani al “Partenio-Lombardi”.

Ecco le designazioni arbitrali per la 36esima giornata:

Serie C – Girone C

Avellino – Turris: Collu

Crotone – A. Cerignola: Mirabella

Foggia – Giugliano: Pirrotta

J. Stabia – F. Andria: Milone

Latina – Gelbison: Delrio

Picerno – Messina: Petrella

Potenza – Monopoli: Vingo

Taranto – Pescara: Arena

V. Francavilla – Catanzaro: Castellone

Viterbese – Monterosi: Scarpa