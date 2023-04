Avellino, scandalo su un autobus

E’ accaduto questa mattina, ad Avellino, all’ apparenza una mattina come tante per l’ autista e i passeggeri di un bus diretto a Napoli, invece così non è stato, poiché si sono ritrovati ad assistere ad uno scenario scandaloso. Un uomo di 25 anni si è denudato di tutti gli indumenti alla presenza di tutti i passeggeri del bus. L’ uomo è rimasto nudo, fermo e senza parlare, in seguito un giovane a cercato di rivestirlo. Alla fine l’ uomo è stato fatto sedere accanto all’ autista e all’ arrivo è stato segnalato alle forze dell’ ordine.