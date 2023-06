Avellino, lavori in vista per il Convitto Pietro Colletta

Partono i lavori di adeguamento al Liceo Giannasio Convitto Pietro Colletta di Avellino.

Le lezioni inizieranno a settembre in una nuova sede, sempre in centro città.

Il cantiere sarà aperto a giorni, per consentire i lavori del Pnrr per un importo complessimo di oltre due milioni di euro, per la messa a norma dello storico istituto del salotto buono della città.

Entro la fine di questa settimana, al massimo per lunedì partirano gli interventi, di adeguamento dello storico Convitto Pietro Colletta di Avellino, e scatta il piano logistico in previsione del ritorno in classe a settembre.