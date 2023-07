Avellino, mattine al museo.

Il Museo Irpino anche quest’anno non si ferma d’estate e propone per il mese di agosto nuove e coinvolgenti attività per i bambini e ragazzi.

Al Palazzo della Cultura e Complesso monumentale Carcere Borbonico, sarà possibile partecipare ai campi estivi organizzati dal Museo: laboratori creativi, giochi di squadra, quiz e visite guidate per riscoprire insieme il patrimonio e la storia dell’Irpinia.

L’obiettivo è infatti quello di far apprendere loro nozioni tecnico-scientifiche con attività laboratoriali che si svolgeranno nella sezione Scientifica del Museo Irpino – Complesso Monumentale Carcere Borbonico, in collaborazione con Scienza Viva, associazione culturale per la divulgazione scientifica e tecnologica, aprire ai più giovani il Museo Irpino e creare un’occasione unica per conciliare conoscenza dell’arte e sperimentazione creativa nelle calde mattine d’agosto!