Avellino-Monterosi, Piroli: proveremo a fare una partita importante

Ecco le parole del difensore del Monterosi Tuscia, Danilo Piroli, intervenuto via skype nel corso di “Focus Serie C in merito alla sfida di domenica al Partenio-Lombardi, in attesa anche del ricorso per i punti di penalizzazione inflitti alla squadra laziale:

“Per quanto riguarda i punti non ci pensiamo. La testa è rivolta solo alla partita di domenica e proveremo a vincere. C’è ancora una piccolissima speranza di ottenere la salvezza diretta. Noi ci crediamo e proveremo a fare una partita importante.

Nel frattempo è un finale affascinante perché tutti ancora possono ambire a traguardi importanti o comunque al proprio risultato finale. Ci sono tantissimi conti. Sono sincero: noi, e penso come l’Avellino, tanti conti non possiamo farli. Entrambe le squadre devono vincere e sperare. Quindi, tutto passa per la vittoria sul campo, poi il resto si vedrà a fine partita”.