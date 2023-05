Benevento, incontro De Luca-Mastella, Ospedale San Pio Benevento.

Si è svolto in Regione un incontro tra il Presidente Vincenzo De Luca e il sindaco di Benevento Clemente Mastella, al quale hanno partecipato anche il direttore generale del presidio ospedaliero San Pio Maria Morgante, il direttore generale della Salute Nino Postiglione, il dirigente Ugo Trama e il consigliere regionale Luigi Abbate. L’incontro è stato sollecitato dal sindaco Mastella in relazione all’accelerazione degli interventi per la valorizzazione e lo sviluppo di un presidio di grande tradizione e che ha registrato, come tutte le altre strutture sanitarie, le criticità legate alla pandemia. In particolare è stata concentrata l’attenzione sulla funzionalità e l’accessibilità del Pronto soccorso. Il direttore generale ha illustrato tutti i programmi di ristrutturazione del presidio e di modernizzazione delle attrezzature che sono in corso, e molti dei quali saranno ultimati a breve.

In relazione alla carenza di personale, si è deciso di promuovere a Benevento un incontro tra la direzione del San Pio e le rappresentanze dei medici di medicina generale per valutare la possibilità di un impiego anche di queste figure mediche a supporto del Pronto soccorso. La Direzione generale del San Pio ha garantito per i prossimi mesi una più efficace comunicazione all’opinione pubblica sulle attività in corso. Al sindaco Mastella è stato confermato il massimo impegno, pur in una situazione di carenza di personale medico che riguarda tutta Italia, nel riservare al San Pio la massima attenzione in relazione allo sviluppo e al potenziamento dell’ospedale.