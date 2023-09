Avellino, “Se una notte in Irpinia un viaggiatore”: ecco dove

Se una notte in Irpinia un viaggiatore: sei eventi per sei comuni che si intersecano sulla scia dei capitoli del libro di Italo Calvino. Mercoledì ore 16 al Circolo della Stampa la presentazione del progetto

Nel centenario della nascita di Italo Calvino, “Se una notte in Irpinia un viaggiatore” rappresenta un omaggio al libro infinto dello scrittore e intellettuale italiano: un’opera post-moderna sorprendente, che riflette sulle molte e diverse possibilità della narrazione, nell’impossibilità di giungere non solo a una conclusione, ma a una conoscenza definitiva della realtà.

È un’opera di inizi, di stimoli, di continue fascinazioni, esattamente come questo progetto: una prima esperienza per raccontare un territorio in modo diverso, sia ai suoi stessi abitanti che ai visitatori, offrendo uno sguardo rinnovato, ampio e curioso.

Un percorso in sei tappe per sei comuni dell’Irpinia, seguendo il filo di un racconto unico alla scoperta di luoghi nascosti e bellissimi, inattesi proprio come le pagine che il Lettore e la Lettrice di Calvino sfogliano alla ricerca di una fine che non arriva mai, perché ogni nuovo inizio è vita, movimento, eccitazione, smarrimento.

Attraverso performance musicali, teatrali, mostre digitali, masterclass, itinerari, degustazioni, che altro non sono che mezzi altri per raccontare storie, i paesi si animeranno di narrazioni nel nome di Calvino e i partecipanti diventeranno Lettori e, insieme, Viaggiatori.

Ogni evento avrà il nome di uno dei capitoli dei meta-libri ripercorsi nell’opera calviniana, inseriti in una cornice di incipit: tutti aperti e nessuno concluso.

“Sporgendosi dalla costa scoscesa” sarà il primo approdo di questo percorso, a San Michele di Serino. Seguirà a Serino “Sul tappetto di foglie illuminato dalla luna” e ancora Montella, con “Quale storia laggiù attende la fine”. Si continua ad Aiello del Sabato e Forino, protagonisti rispettivamente dei capitoli “In una rete di linee che si allacciano” e “Senza temere il vento e la vertigine”. “Guarda in basso dove l’ombra s’addensa” è invece il capitolo che si aprirà a Montefalcione.

Tutti i dettagli del programma saranno presentati mercoledì alle ore 16 nella Sala del Circolo della Stampa. Parteciperanno alla conferenza: Rino Buonopane – Sindaco di Montella e Presidente della Provincia – insieme a Sebastiano Gaeta – Sindaco di Aiello, Comune capofila del progetto – al primo cittadino di San Michele di Serino, Michele Boccia, al Sindaco di Serino Vito Pelosi, a Vito Olivieri – Sindaco di Forino – e al Sindaco di Montefalcione, Angelo Antonio D’Agostino. Al tavolo dei relatori anche il direttore artistico Felice Caputo, il Direttore Generale di Elementi srls Domenico Galasso e Alessio Iannillo, CEO di ForMab, che curerà la Masterclass e il corso di Formazione in Organizzazione e gestione di eventi.